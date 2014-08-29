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Флешмобы и акции

29 августа 2014, 20:05

Грустного Сережу развеселили в Камергерском

флешмобы музыканты

Фото: ИТАР-ТАСС

В Камергерском переулке состоялся флешмоб в преддверии фестиваля "Театр.Избранное", который пройдет в столице 14 сентября. Артисты музыкального театра под руководством Дмитрия Бертмана "Геликон-опера" и лидер уличного театра "Tall Brothers" Денис Васильев "заставили" запеть центр Москвы.


По словам организаторов, ни Денис Васильев, пришедший в образе мима по имени "Сережа", ни артисты друг друг не знали и просто импровизировали. Идея была в том, что грустный "Сережа" идет по Камергерскому переулку на звуки кларнета. И уже потом к действию подключаются артисты, которые исполняются знаменитую "Песенку о хорошем настроении".

Напомним, что 14 сентября в саду имени Баумана пройдет фестиваль "Театр. Избранное...". В рамках события выступят драматические, музыкальные, кукольные и другие театры.

В течение всего дня разные коллективы будут показывать спектакли и театральные коллажи в режиме нон-стоп - точно так же, как это происходит в телепрограмме "Театр. Избранное…". Планируется, что в театральную среду погрузится весь парк - не только главная сцена, но также прогулочные зоны, в том числе дорожки, летние беседки, газоны.

Среди участников перфоманса - артисты театров "Черное небо белое", Tall Brothers, "Айседорино горе". Выступит оркестр "Пакава Ить". Гости парка станут не просто зрителями, но участниками театрального действа. Кроме того, они смогут услышать музыкантов, которые также выступят на фестивале.

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