Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2013, 12:35

Спорт

Воркаут в майские праздники соберет около 2 тысяч человек - Воробьев

Фото: ИТАР-ТАСС

В занятиях воркаутом во время майских праздников примут участие около 2 тысяч человек. Такой прогноз дал в эфире телеканала "Москва 24" глава Москомспорта Алексей Воробьев.

"Я думаю, что на праздники мы соберем около 2 тысяч любителей воркаута", - сказал Воробьев.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Москве открыто более 80 площадок для занятия воркаутом.

"Мы на постоянной основе стараемся их усовершенствовать. Для шаговой доступности эти площадки созданы во многих дворах. Центральными площадками остаются Лужники, Парк Горького и Воробьевы горы", - заявил глава Москомспорта.

Сюжет: Майские праздники в Москве
фитнес Алексей Воробьев воркаут майские праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика