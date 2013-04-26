Воркаут в майские праздники соберет около 2 тысяч человек - Воробьев

Фото: ИТАР-ТАСС

В занятиях воркаутом во время майских праздников примут участие около 2 тысяч человек. Такой прогноз дал в эфире телеканала "Москва 24" глава Москомспорта Алексей Воробьев.

"Я думаю, что на праздники мы соберем около 2 тысяч любителей воркаута", - сказал Воробьев.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Москве открыто более 80 площадок для занятия воркаутом.

"Мы на постоянной основе стараемся их усовершенствовать. Для шаговой доступности эти площадки созданы во многих дворах. Центральными площадками остаются Лужники, Парк Горького и Воробьевы горы", - заявил глава Москомспорта.