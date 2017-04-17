Составлен список самых богатых депутатов Камчатки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Депутат законодательного собрания Камчатского края, представитель "Единой России" Игорь Евтушок задекларировал 1 миллиард 898 миллионов рублей, сообщается на сайте краевого парламента.

Таким образом его доход в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом почти на 956 миллионов рублей. Его жена задекларировала 78 миллионов рублей.

За ним следует депутат Закса Игорь Редькин, доход которого, согласно декларации, составил 166 миллионов 951 тысяча рублей, что на 94 миллиона меньше, чем в 2015 году.

Третье место занимает представитель партии "Единая Россия" Евгений Новоселов. Несмотря на то, что он недавно на политической арене, его доход составил 114 миллионов рублей.