Москва 24 покажет, как арендовать у города объект от 1 тысячи рублей за "квадрат"

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17 октября в "Цифровом деловом пространстве" состоится роуд-шоу, на котором расскажут о возможности арендовать нежилые объекты, находящиеся в собственности города по стартовой ставке 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Предложения действуют только для субъектов малого предпринимательства.

В презентации примут участие представители органов исполнительной власти Москвы, эксперты рынка недвижимости, представители электронных торговых площадок.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно увидеть 17 октября в 15:30 на этой странице.