В ЗИЛе пройдет Фестиваль активистского кино

Фото: delaifilm.ru

С 24 по 26 октября в Культурном центре ЗИЛ пройдет Второй международный фестиваль активистского документального кино "Делай Фильм", сообщает Департамент культуры города Москвы. Фестиваль проводится при поддержке Московского агентства по развитию территорий.

В организации фестиваля участвуют множество организаций и инициативных групп: марафон городских действий "Делай Сам", Гильдия неигрового кино и телевидения, Культурный центр ЗИЛ, Агентство городских коммуникаций "Публичные пространства", проект "Партизанинг", коммьюнити-проект Ecowiki.ru, движение "Партизанское садоводство", проект "Йополис" и другие.

Фото: delaifilm.ru

В этом году программа фестиваля разбита на четыре тематических блока. Блок "Художественный активизм" включает документальные фильмы и ролики об акциях, перфомансах, уличном и социально-ориентированном искусстве. К блоку "Защита общественных интересов" относятся фильмы на темы общественного контроля, экологии, противодействия коррупции, борьбы с незаконной застройкой, отстаивания гражданских прав. В блоке "Среда обитания" будут собраны истории людей, своими силами улучшающих города, села, районы. Наконец, блок "Другие" объединяет сюжеты на гендерные темы и проекты, которые позволяют высказаться людям, чьи голоса общество обычно не слышит.

К участию в фестивале приглашаются активисты, кинодокументалисты, социологи и художники. А также все желающие, если они могут презентовать свои фильмы, посвященные теме изменения окружающего мира и общества. Прислать заявку можно даже в том случае, если лента еще находится в процессе съемки или по каким-то причинам не может быть завершена. Принимаются на фестиваль не только заявки от авторов кинопроектов, но и рекомендации по интересным фильмам от всех заинтересованных лиц.

Прислать заявку на участие в фестивале можно по адресу http://tinyurl.com/delaifilmregistration, а порекомендовать фильм для фестиваля – по адресу http://tinyurl.com/delaifilmadvice. Последний срок подачи заявок – 31 сентября 2014.