Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15 июля 2014, 14:15

В ЗИЛе пройдет Фестиваль активистского кино

фестивали КЦ ЗИЛ фестивали и праздники

Фото: delaifilm.ru

С 24 по 26 октября в Культурном центре ЗИЛ пройдет Второй международный фестиваль активистского документального кино "Делай Фильм", сообщает Департамент культуры города Москвы. Фестиваль проводится при поддержке Московского агентства по развитию территорий.

В организации фестиваля участвуют множество организаций и инициативных групп: марафон городских действий "Делай Сам", Гильдия неигрового кино и телевидения, Культурный центр ЗИЛ, Агентство городских коммуникаций "Публичные пространства", проект "Партизанинг", коммьюнити-проект Ecowiki.ru, движение "Партизанское садоводство", проект "Йополис" и другие.

Фото: delaifilm.ru

В этом году программа фестиваля разбита на четыре тематических блока. Блок "Художественный активизм" включает документальные фильмы и ролики об акциях, перфомансах, уличном и социально-ориентированном искусстве. К блоку "Защита общественных интересов" относятся фильмы на темы общественного контроля, экологии, противодействия коррупции, борьбы с незаконной застройкой, отстаивания гражданских прав. В блоке "Среда обитания" будут собраны истории людей, своими силами улучшающих города, села, районы. Наконец, блок "Другие" объединяет сюжеты на гендерные темы и проекты, которые позволяют высказаться людям, чьи голоса общество обычно не слышит.

К участию в фестивале приглашаются активисты, кинодокументалисты, социологи и художники. А также все желающие, если они могут презентовать свои фильмы, посвященные теме изменения окружающего мира и общества. Прислать заявку можно даже в том случае, если лента еще находится в процессе съемки или по каким-то причинам не может быть завершена. Принимаются на фестиваль не только заявки от авторов кинопроектов, но и рекомендации по интересным фильмам от всех заинтересованных лиц.

Прислать заявку на участие в фестивале можно по адресу http://tinyurl.com/delaifilmregistration, а порекомендовать фильм для фестиваля – по адресу http://tinyurl.com/delaifilmadvice. Последний срок подачи заявок – 31 сентября 2014.

Сайты по теме

  • Московское агентство по развитию территорий

    • © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать