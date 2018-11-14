Москва 24 покажет, как заработать миллионы на экспериментах с хайпом

16 ноября в рамках образовательной программы Red Apple состоится лекция основателя агентства Out Digital Романа Зарипова. Роман – тот самый парень, который придумал сервис аренды букетов на 8 марта и превратил простого деда из Химок в звезду Инстаграма. В ходе беседы он расскажет о десяти самых оригинальных и стоящих проектах, которые его команде удалось реализовать за год. Слушатели узнают, зачем это было сделано, что дало, сколько денег удалось заработать.

Фестиваль рекламы Red Apple – самое престижное мероприятие в России, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Традиционно фестиваль собирает на одной площадке креативных специалистов международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга компаний-рекламодателей.

Трансляция начнется 16 ноября в 15:35 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.