Москва онлайн покажет, как создавался бренд ведущего мужского медиа в стране и мире

Фото: ТАСС/Виктория Вотоновская

Фестиваль рекламы Red Apple – самое престижное мероприятие в России, объединяющее ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. Традиционно фестиваль собирает на одной площадке креативных специалистов международных и российских коммуникационных агентств, руководителей отделов рекламы и маркетинга компаний-рекламодателей. Событие включает в себя насыщенную образовательную программу. У наших читателей есть возможность увидеть прямую трансляцию выступления Сергея Минаева, бизнесмена, писателя и главный редактор русского издания журнала Esquire. Тема встречи – "Расширение границ бренда".

Потребление информации сегодня происходит на космических скоростях, и для медиа главной задачей становится завладеть вниманием потребителя, создав уникальный бренд. Именно вокруг бренда сегодня строятся коммуникации и возникают новые возможности. В своем выступлении Сергей Минаев расскажет, какие эксклюзивные продукты создал Esquire в стремлении удовлетворить запросы аудитории и партнеров, с какими сложностями и сюрпризами пришлось столкнуться за последние два года.

Трансляция начнется 16 ноября в 13:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.