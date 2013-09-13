Объявлена программа Недели российского кино в Нью-Йорке

Алексей Балабанов. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня была объявлена программа Недели российского кино, которая пройдет с 9 по 13 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Кинонедели.

Откроет фестиваль победитель российского конкурса "Кинотавр" картина Александра Велединского "Географ глобус пропил".

Картина "Географ глобус пропил" была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Отличие фильма от романа в том, что действие картины перенесли из 90-х годов в наши дни. По сюжету биолог герой Константина Хабенского Виктор Служкин испытывает финансовые сложности и устраивается работать школьным учителем географии. Из-за проблем - ссоры с женой, конфликты на новой работе – Виктор ощущает себя одиноким. Однако все меняется, когда он влюбляется в одну из учениц.

Среди фильмов-участников недели последняя работа Алексея Балабанова "Я тоже хочу", повествующая о путешествии пяти человек в поисках мистической Колокольни Счастья; картина Николая Лебедева о легендарном хоккеисте Валерии Харламове "Легенда №17"; кинолента "Интимные места" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, получившая награду лучший дебют на фестивале "Кинотавр".

Кроме того, в программе заявлен фильм-катастрофа "Метро" Антона Мегердичева, фильм Алексея Федорченко "Небесные жены луговых мари", комедия "Горько!" Жоры Крыжовникова.

Впервые Неделя российского кино в Нью-Йорке прошла в 2000 году при поддержке Союза кинематографистов России и называлось Фестивалем российского кино.

В 2009 году организаторы Кинонедели впервые наряду с мэтрами Сергеем Соловьевым и Павлом Лунгиным, были представлены молодые российские режиссеры: Николай Хомерики, Валерия Гай Германика, Алексей Мизгирев, Катя Шагалова.

В 2011 году в программу добавили российские короткометражки. В прошлом году Неделя российского кино в Нью-Йорке не проводилась.