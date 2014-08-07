Фестиваль "Московское варенье" посетят более 6 миллионов человек

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Организаторы фестиваля "Московское варенье" ожидают, что мероприятие посетят более 6 миллионов человек, сообщила технический исполнитель проекта Ирина Сухонина.

"На рождественской ярмарке, которая проходила в Москве, мы насчитали 6 миллионов человек, пасхальную ярмарку посетило около 5 миллионов москвичей и гостей столицы. У нас везде установлены счетчики, поэтому, надеюсь, сейчас мы побьем рекорд", - приводит слова Сухониной Агентство "Москва".

Напомним, что десятидневный фестиваль "Московское варенье" продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он расположится на 19 тематических площадках по всей Москве. Фестиваль пройдет в столице с 8 по 17 августа.

Ожидается, что на праздник приедут участники из 12 стран и 25 регионов России. Среди них - 3 тысячи магазинов и около 1,5 тысяч кафе. В рамках фестиваля будет создан паспорт путешественника. Посетители, получившие такие паспорта, смогут поучаствовать в специальном квесте. Организаторы надеются, что участие в нем примут около 20 тысяч человек.