Стивен Распа: "Я бы провел российский Burning man в Никола-Ленивце"

Фестиваль "Архстояние" в Никола-Ленивце. Фото: m24.ru

Директор по региональному развитию фестиваля Burning man Стивен Распа заявил в рамках Московского урбанистического форума, что выбрал бы Никола-Ленивец для проведения российского аналога фестиваля, передает корреспондент m24.ru. Свое заявление Распа сделал на резентации, посвященной развитию фестивального направления в России.

"Я надеюсь, в России появится мощное движение, которое будет развивать наши идеи. Возможно, это будет долгий и медленный процесс. Я знаю о вашем фестивале "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец, и если бы я проводил Burning man в России, то это было бы лучшее место, чтобы это сделать", – сказал Распа.

В России существует сразу несколько аналогов американского фестиваля, который ежегодно проводится в пустыне Бэлк Рок в Неваде. Российское региональное коммьюнити развивает принципы Burning Man, совмещая их с национальными традициями, например, масленичными гуляниями.

Стивен Распа отметил уникальность формата фестиваля Burning man, добавив, что во всем мире существует масса его аналогов, которые проводятся в самых разных климатических условиях, даже в воде. При этом он подчеркнул, что организаторы фестиваля не продают права на использование бренда.

"Если вы хотите провести подобный фестиваль, вы должны создать уникальную атмосферу, применить все свое воображение, чтобы сделать действительно интересный проект. Локальные сообщества Burning man должны развивать свои проекты и идеи", – заключил он.