Космический йога-марафон пройдет на Artplay

Йога-марафон и мультимедийная выставка "Космос. Love"
"Йога – это космос"
Дата: 28 января, 15:00
Место: Центра дизайна ARTPLAY
Ради чего идти: заняться спортом, приобщиться к йога-движению и отправиться в космическое путешествие.
Что еще: участие в йога-марафоне не требует специальной физической подготовки: неподготовленные участники могут сами выбрать уровень сложности. Йога-марафон – это не соревнование на выносливость, а метод популяризации спорта и философии и распространение идеи здорового образа жизни.
А на выставке "Космос. Love", представленной в аванзале Artplay , можно будет увидеть работы молодых российских художников, отсылающие к эпохе покорения космоса и истории русского авангарда.
Подробности – по ссылке. Стоимость участия – 1500 рублей.