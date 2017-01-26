Космический йога-марафон пройдет на Artplay

Йога-марафон и мультимедийная выставка "Космос. Love"

"Йога – это космос"

Дата: 28 января, 15:00

Место: Центра дизайна ARTPLAY

Фото: artplay.ru

Ради чего идти: заняться спортом, приобщиться к йога-движению и отправиться в космическое путешествие.

Что еще: участие в йога-марафоне не требует специальной физической подготовки: неподготовленные участники могут сами выбрать уровень сложности. Йога-марафон – это не соревнование на выносливость, а метод популяризации спорта и философии и распространение идеи здорового образа жизни.

А на выставке "Космос. Love", представленной в аванзале Artplay , можно будет увидеть работы молодых российских художников, отсылающие к эпохе покорения космоса и истории русского авангарда.

Подробности – по ссылке. Стоимость участия – 1500 рублей.