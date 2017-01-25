Как отмечают День студента в разных странах мира

Фото: TASS/DPA/Jan Woitasd

День студенчества отмечают в России 25 января. Традиционно этот праздник не обходится без шумных вечеринок и безудержного веселья. Однако в других странах есть свои обычаи празднования этого дня, сообщает "Мир 24".

Например, в Финляндии День студентов приурочен к Вальпургиевой ночи и отмечают его 1 мая. В этот день в университетах устраивают спортивные и интеллектуальные соревнования, а выпускники надевают белые фуражки – символ перехода во взрослую жизнь. В Хельсинки этот головной убор возлагают на главный символ города – статую Хавис Аманды.

В Португалии проводят студенческий праздник Кейма. Он начинается с пения серенад у памятника одному из португальских королей. Затем студенты в красочных костюмах принимают участие в параде, после которого сжигают ленточки с символикой вуза.

Студенческая молодежь Болгарии отмечает свой праздник 8 декабря – в День Софийского университета, первого высшего учебного заведения страны. В этот день все высшие учебные заведения закрыты, а студенты веселятся в шумных компаниях.

В Греции студенческий праздник называют Политехнео, его отмечают 7 ноября. Этот день является годовщиной студенческих протестов 1973 года, когда молодежь восстала против военной хунты. Традиционно в этот день студенты собираются на митинги и протесты, а также несут венки на кладбище.

Каждый февраль студенческие гуляния проходят в Гарвардском университете в США. Их называют Hasty Pudding – ленивый пудинг, который приносят на собрания студенческого клуба с 1795 года. В этот день студенты устраивают костюмированный карнавал, роли в котором исполняют только юноши. Так учащиеся отдают дань тем временам, когда Гарвард был исключительно мужским университетом.

Помимо национальных праздников, есть еще и Международный день студента. Его отмечают 17 ноября.