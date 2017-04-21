Колонна военной техники направилась из Алабина в Москву

Колонна военной техники направляется из Алабина в Москву, сообщает телеканал "Москва 24".

21 апреля в Алабине прошла финальная тренировка парада в честь Дня Победы. В ней принимали участие более 10 тысяч человек и свыше 100 единиц боевой техники, а также авиация.

В этом году в параде в честь Дня Победы впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил. В колонне будут участвовать многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

На Красную площадь впервые выйдут юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Также по брусчатке пройдут представительницы четырех военных вузов, численность женского парадного расчета увеличена до 210 человек.

В авиационной части парада примут участие 72 экипажа, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и учебно-боевые самолеты Як-130.

