Фестиваль влюбленных пройдет в Москве 23 апреля

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Молодежный фестиваль влюбленных впервые пройдет 23 апреля, на Красную горку, на территории центра русской культуры "Кремль в Измайлове", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздничные гулянья начнутся в 12:00 и продлятся до 21:00.

Считается, что на Красную горку незамужние и неженатые молодые люди должны активно принимать участие в массовых гуляньях и знакомиться друг с другом, чтобы найти себе подходящую пару. А браки, заключенные в этот день, будут крепкими и счастливыми. Поэтому центральной темой фестиваля станет русская свадьба. Гостям будут продемонстрированы все этапы этого обряда, включая смотрины, выкуп и венчание.

Оставшиеся без пары гости праздника смогут попытаться найти себе спутника или спутницу на вечер с помощью быстрых свиданий. На знакомство друг с другом парням и девушкам будет отведено всего по несколько минут, но это позволит за короткое время пообщаться сразу с несколькими представителями противоположного пола.

"Женихи" – потенциальные и уже состоявшиеся – смогут принять участие в традиционных конкурсах для мужчин: перетягивании каната, забивании гвоздей и распиле бревен. Девушек научат плести венки и косы, расписывать яйца, мастерить кукол и броши. Также на фестивале пройдет конкурс на звание первой красавицы Красной горки.

Кроме всего прочего, на фестивале можно будет попробовать традиционные русские блюда: каравай, блины, круглые лепешки и жареную яичницу-глазунью. Также участники праздника смогут перекусить пирогами с мясом, ватрушками, пряниками и рогаликами. Из напитков в съестном ряду можно будет приобрести медовуху, сбитень, хреновуху.

Завершится праздник запуском со ступеней деревянного храма Святителя Николая в небо 20 белых голубей. В 21:00 у стен кремля состоится огненное шоу.