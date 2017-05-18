Определены участники фестиваля "Интермузей-2017"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ежегодный международный фестиваль "Интермузей-2017" в этом году объединит на одной площадке более 150 музеев. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет в Центральном Манеже с 25 по 29 мая. В 350 мероприятиях – лекциях, мастер-классах, презентациях, дискуссиях и круглых столах – примут участие более 3000 специалистов, а также многочисленные гости фестиваля. Тема "Интермузея "в этом году – "Музей будущего". Программа фестиваля опубликована здесь.

По итогам отборочного тура жюри фестиваля определили участников основной конкурсной программы. Во второй этап прошел 151 музей из разных городов и регионов России: от Амурской области до Северного Кавказа, от Чукотки до Карелии, от Красноярска до Кемерова. С полным списком участников можно познакомиться по ссылке.

Победители получат возможность представить свои организации в экспозиции фестиваля в Центральном Манеже и продолжить борьбу за приз в одной из четырех номинаций конкурса.