Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 11:49

Культура

Определены участники фестиваля "Интермузей-2017"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Ежегодный международный фестиваль "Интермузей-2017" в этом году объединит на одной площадке более 150 музеев. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль пройдет в Центральном Манеже с 25 по 29 мая. В 350 мероприятиях – лекциях, мастер-классах, презентациях, дискуссиях и круглых столах – примут участие более 3000 специалистов, а также многочисленные гости фестиваля. Тема "Интермузея "в этом году – "Музей будущего". Программа фестиваля опубликована здесь.

По итогам отборочного тура жюри фестиваля определили участников основной конкурсной программы. Во второй этап прошел 151 музей из разных городов и регионов России: от Амурской области до Северного Кавказа, от Чукотки до Карелии, от Красноярска до Кемерова. С полным списком участников можно познакомиться по ссылке.

Победители получат возможность представить свои организации в экспозиции фестиваля в Центральном Манеже и продолжить борьбу за приз в одной из четырех номинаций конкурса.

"Интермузей" – ежегодный фестиваль, который проводится Министерством культуры РФ с 1999 года. Он объединяет на одной площадке более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Это площадка для обмена опытом, возможность для музеев показать свои достижения, а для гостей фестиваля – познакомиться с ними. Вход на мероприятие свободный.

В 2016 году фестиваль "Музей без границ" посетило более 35 тысяч человек. Участники фестиваля рассматривали музей как инструмент в пространстве межкультурного диалога.

фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика