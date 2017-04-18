Фестиваль фильмов Marvel продлится в сети "КАРО" до 27 апреля

Кадр из фильма "Стражи Галактики". Фото: facebook.com/guardiansofthegalaxy

Фестиваль фильмов Marvel, стартовавший в сети кинотеатров "КАРО" до 27 апреля, сообщают организаторы. Завершится большой смотр фильмов-комиксов предпремьерным показом ленты "Стражи Галактики–2".

В основную программу фестиваля вошли пять фильмов по вселенной Marvel – "Человек-муравей" (2015), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Доктор Стрэндж" (2016) и "Стражи Галактики" (2014).

Купить билет на специальный показ вторых "Стражей" невозможно. Для того, чтобы попасть на него, достаточно посетить все пять фильмов и сохранить билеты. Кроме того, часть пригласительных будет разыграна.

Подробности о фестивале и билеты на сеансы – на сайте "КАРО".