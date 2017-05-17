Стань Тони Старком: канадские перформеры оденут гостей "Политеха" в экзоскелеты

Фото предоставлено организаторами

Четвертый бесплатный уличный фестиваль "Политех" пройдет в Парке Горького 27 и 28 мая, сообщают организаторы.

Как всегда на фестивале будет масса разных художественных и игровых проектов, научных аттракционов, арт-объектов и инсталляций, посвященных научному восприятию мира. Темой фестиваля станет "Сила притяжения" во всех смыслах: помимо законов физики, участникам предстоит разобраться в "силе притяжения" между людьми.

Главными гостями "Политеха" в этом году станут канадские художники, классики технологического искусства Билл Ворн и Луи-Филипп Демер. Желающие принять участие в их перформансе, должны будут примерить на себя экзоскелет и подчиниться движениям роботов. Художники лаборатории экспериментальной эфемерной архитектуры Plastique-Fantastique построят на территории парка мультифункциональный павильон, который днем будет работать как интерактивный саунд-арт лабиринт, а ночью будет превращаться в световую инсталляцию.

А самым крупным объектом фестиваля станет аэроцен Museo Aero Solar – огромная надувная инсталляция из полиэтиленовых пакетов. Принять участие в ее создании сможет любой желающий. Так художник Томас Сарацено решил показать, как человек коллективными действия засоряет окружающую среду.

Организаторы фестиваля подготовили большую лекционную программу, в рамках которой выступят ученые и международные эксперты в области новых технологий. Ключевым спикером станет изобретатель и дизайнер Google's Advanced Technology Иван Пупырев, который расскажет про интерактивные технологии будущего.

Видео: YouTube/Политехнический музей