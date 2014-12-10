В столице пройдет фестиваль юмора "Все свои"

Фото: M24.ru

10 декабря в кинотеатре "Октябрь" пройдет фестиваль национального юмора "Все свои". Это конкурс команд КВН из России, Казахстана и других стран СНГ.

Перед зрителями выступят сборные Чечни, Дагестана, команды Баку и Российского университета дружбы народов, а также сборная Грузии.

В фестивале в качестве почетных гостей примут участие депутаты Госдумы, представители столичного правительства и Общественной палаты России.

Мероприятие проводится при поддержке департамента межрегионального сотрудничества Москвы.

Начало в 18.30.