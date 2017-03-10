"Оттепель" в кино: гид по спецпоказам в ЦДК

Центр документального кино совместно с лекторием Музея Москвы покажет 10 ключевых документальных лент 1960-х, которые отражают изменения в сознании советского человека в эпоху оттепели. Показы, запланированные на вторые и третьи выходные марта, станут частью кинопрограммы фестиваля "Оттепель: лицом к будущему", который проходит в Третьяковской галерее, Музее Москвы и ГМИИ им. Пушкина.

Сеансы будут сопровождаться выступлениями экспертов, в числе которых – кинорежиссер Виктор Лисакович, дочь одного из известнейших документалистов 1960-х Герца Франка, художница Татьяна Франк и кинокритик Алексей Медведев. Вход – бесплатный по регистрации.



Блок "Оттепель: Герц Франк и его 60-е"

11 марта в 17:00

Кадр из фильма "Без легенд"

Свой самый известный фильм латвийский режиссер Герц Франк (1926 – 2013) создал в соавторстве с Юрисом Подниексом уже после оттепели – в 1978 году. Снятая одним планом без единой монтажной склейки документальная лента "На 10 минут старше" показывает душевные переживания маленького зрителя кукольного театра. Фильм стал событием для кинематографистов всего мира. Вим Вендерс, впечатленный выразительной работой советских коллег, призвал известных режиссеров снять 10-минутные фильмы, которые представили бы их понимание темпоральности. Проект был реализован в 2002 году. В два альманаха "На 10 минут старше" – "Трубу" и "Виолончель" – вошли фильмы Аки Каурисмяки, Джима Джармуша, Вернера Херцога, Иштвана Сабо, Бернардо Бертолуччи и других режиссеров.

11 марта можно будет увидеть три короткометражных фильма, снятые Герцем Франком в 1960-х. Лирическая зарисовка о жизни латвийских рыбаков "Соленый хлеб" (1964) стала его дебютом. Старики и дети, мужчины и женщины, прибрежные валуны и сосны под пристальным взглядом молодого кинематографиста становятся поэзией – тонкой, красивой, живой. 15-минутный "Полдень" (1965) – зарисовка о подготовке к концерту для рабочих в латвийском городке Олайне. Главные герои фильма здесь, как и в "Старше на 10 минут", – зрители. Наконец, главный оттепельный фильм Герца – "Без легенд" (1967) о знаменитом Борисе Коваленко, экскаваторщике-герое труда, трагически погибшем в 1960-м. Материал, снятый куйбышевскими кинематографистами, оказался неоднозначным – не очень героическим. Герц перемонтировал видео, сделал досъемки – и создал честный и простой рассказ не о легенде, а о человеке.

Блок "Оттепель: Научно-популярное кино"

12 марта в 17:00



Кадр из фильма "Первый рейс к звездам"

Постижение тайн природы – одна из главных тем середины ХХ века. Интерес советского человека к прогрессу подогревается результатами научно-технической революции – в короткий срок СССР смог построить первую атомную электростанцию, запустить искусственный спутник Земли и, наконец, отправить первого человека в космос. Научно-популярное кино стало проводником простого человека в мир достижений ученых. Каждый советский ребенок знал, что такое синзрофазотрон, а дворовые игры обязательно включали постройку ракеты "Восток".

В 1961 году Дмитрий Боголепов, Илья Копалин и Григорий Косенко выпустили фильм "Первый рейс к звездам" о запуске "Востока". В ленте кинохроника смонтирована с реконструкцией событий, а Юрий Гагарин в нем выступает не как сверхчеловек, а как простой человек, один из многих. В шестидесятые советский человек заглядывал не только в космические дали, но на дно морей и океанов. Фильм "В Тихом океане" (1957) Александра Згуриди, с 1930-х исследовавшего жизнь обитателей морских глубин, показывает не только планктон и глубоководных рыб, но и оленей, змей и обезьян – совсем как передача "В мире животных", которую Згуриди создал спустя десятилетие.

Блок "Оттепель: искусство, город, жизнь"

18 марта в 17:00



Кадр из фильма "Огни кинофестиваля"

Оттепель кардинально перевернула общее представление о стране, о городе, – вообще об окружающей среде. Парадная пышность сталинского стиля осталась позади – все стало проще, скромнее, тоньше, человечнее. Документальное кино этой эпохи фиксирует город как он есть – и шум или грязь улиц выглядят не недостатком, а живой чертой, а прохожие из просто толпы превращаются в собрание личностей.

Короткий фильм Павла Когана "Взгляните на лицо" (1966) знаком многим. Режиссер сумел превратить будничный сюжет – туристы в Эрмитаже перед "Мадонной" да Винчи – в особенную, уникальную, даже интимную историю. Камера схватывает эмоции на лицах посетителей, их улыбки, заинтересованность, даже равнодушие. Все разные, и все одинаково интересны. "Огни кинофестиваля" Василия Катаняна (1963) – еще одна маленькая зарисовка. На ММКФ приезжают Джульетта Мазина, Симона Синьоре и Ив Монтан. В "Улице Горького" Романа Григорьева съемки, сделанные на одной из главных московских улиц в 1966 год, смонтированы с архивными кинохрониками. Несмотря на очевидное желание показать историю Советского союза через историю улицы фильм лишен пафоса – история здесь разворачивается через маленькие события обычных граждан. Они ходят за продуктами в "Елисеевский", заходят в кафе, гуляют – просто живут.

Блок "Оттепель: Вспоминая войну"

19 марта в 17:00



Кадр из фильма "Катюша"

Попытка переосмыслить войну в 1950-е была предпринята не только режиссерами игрового кино. Наряду с фильмами "Летят журавли", "Судьба человека" и "Баллада о солдате" в это время выходит "Катюша" Виктора Лисаковича (1964) – документальная лента о Екатерине Дёминой, в Великую отечественную служившей санитаром морской пехоты. Она смотрит военную кинохронику, вспоминает войну без парадных громких слов. Демина предстает перед зрителем в первую очередь человеком – живым, добрым, остроумным, – и только потом уже героиней."Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма (1965), составленный из немецкой кинохроники, обличал не только Гитлера, но и рассказывал тоталитаризм вообще. Съемки развлечений и трудов нацистских лидеров смонтированы с кадрами, сделанными в концентрационных лагерях – груды тел, лица еще живых, но уже обреченнных жертв.