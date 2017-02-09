На грани возможного: в Москве пройдут первые "Игры монстров"

Фото предоставлено организаторами

Экстремальное шоу с участием лучших спортсменов со всего мира состоится 11 февраля на арене ВТБ "Ледовый Дворец".

Более 30 лучших спортсменов и цирковых артистов из России, Европы и США заставят зрителей затаить дыхание от накала эмоций, драйва и адреналина. Под аккомпанемент живой скрипки в обработке известных диджеев в воздухе и на земле они будут выполнять номера, доказывающие, что для человека нет границ возможного.

"Монстры" экстремального спорта продемонстрируют невероятные трюки от которых кровь будет застывать в жилах и ладошки покроются ледяным потом. Они покажут запредельную акробатику на снегоходах, квадроциклах, мотоциклах, скутерах и велосипедах в специальных декорациях, дополненных визуальными проекциями.

Видео: YouTUBE/monstermaniarussia

Шоу "Игры монстров" объединит в себе спорт, современную музыку и хореографию, театр, цирк и невероятные спецэффекты, световое и огненное представление.

Мероприятие не имеет возрастных ограничений, поэтому увидеть шоу смогут и взрослые, и дети.

Подробнее об "Играх монстров" читайте на официальном сайте.