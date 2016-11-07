Марш в честь 75-летия парада 1941 года пройдет на Красной площади

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Марш в честь военного парада 1941 года продет на Красной площади в понедельник, 7 ноября. В шествии примут участие свыше пяти тысяч человек. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Колонны начнут движение в 10:00 на Красной площади. Участие в марше примут кавалеристы президентского полка, военные соединений и частей учебных заведений Минобороны РФ. Сервис "Окно в город" в прямом эфире покажет торжественный марш на Красной площади

После окончания шествия на площади развернут бесплатный музей под открытым небом. Посетители смогут увидеть советские танки Т-34, Т-60, пушки ЗИС-2, ЗИС-3, бронеавтомобили и БМ-13 "Катюша". Технику сгруппировали по хронологии. Со всеми экспонатами можно будет сфотографироваться. Выставка проработает до 17:00.

Кроме того, утром 7 ноября к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложат венки и цветы. Торжественную церемонию посетят ветераны-участники исторического парада 1941 года, Парада Победы 1945 года, представители ветеранских, молодежных объединений, военные Московского территориального гарнизона, члены правительства Москвы и Сергей Собянин.

В связи с проведением мероприятий движение по нескольким улицам в центре города перекрыто.