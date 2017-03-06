Экологический фестиваль "Первозданная Россия" пройдет в четвертый раз в Москве

Дата: 20 января – 11 марта

Место: Центральный Дом художника

Фото: http://fotocult.ru/

Ради чего идти: это первое в России масштабное мероприятие, посвященное охране природы, адресованное не только специалистам. В программе – научно-популярные лекции и встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков, персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии Вадима Гиппенрейтера.

Фотоэкспозиция занимает особое место в структуре фестиваля. Уникальные кадры, запечатлевшие уголки природы, где редко ступает нога человека, помогут посетителям больше узнать о среде обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Что еще: особые дни фестиваля представят партнеры Русское географическое общество, WWF и телеканал "Живая Планета", что предполагает показ лучших документальных фильмов о природе, снятых журналистами телеканала, встречи с самыми интересными авторами и ведущими.