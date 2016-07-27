Международный фестиваль "Сады и люди" состоится на ВДНХ

Фото: sadiludi.ru/Авторы: Оксана Пискарева, Наталия Емельянова, ландшафтное бюро GARDIE

С 19 августа по 4 сентября самая крупная выставочная площадка столицы – ВДНХ – превратится в оазис. Здесь состоится III международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди". В течение первой недели посетить мероприятия смогут только специалисты, а 26 августа выставка будет открыта для всех желающих.

Все самые последние достижения ландшафтного искусства будут продемонстрированы гостям ВДНХ. Организаторы также отмечают, что с этого года фестиваль "Сады и люди" стал соорганизатором международной выставки "Цветы", что, несомненно, даст новый виток развития отрасли. На мероприятии соберутся ведущие дизайнеры, питомниководы, цветоводы и флористы. Темой конкурсных проектов в 2016 году стало "Время в саду".

Также на выставке организуют "Зеленый лекторий", где состоятся конференции, круглые столы и мастер-классы как для профессионалов, так и для любителей.

Деловая программа фестиваля включает в себя: XVII международную научно-практическую конференцию "Проблемы озеленения крупных городов", бизнес-семинар "Как основать успешный питомник", круглый стол по взаимодействию питомников и садовых центров, презентацию ведущих питомников-участников выставки "Сады и люди", ярмарку производителей посадочного материала и сопутствующих материалов на открытой площадке.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте.

Место : Выставка садов. Территория Латвийского сквера ВДНХ : Выставка садов. Территория Латвийского сквера ВДНХ Время: 19 августа – 4 сентября

