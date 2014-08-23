В Жулебинском парке проходит фестиваль национальных культур России

В Жулебинском парке открылся фестиваль национальных культур России. Здесь все желающие смогут покататься на лошадях и приобрести сувениры у мастеров народных промыслов, передает телеканал "Москва 24".

Кроме того, гости мероприятия "Голос Родины моей" послушают выступления известных артистов и попробуют традиционные блюда, которые готовят в разных регионах нашей страны.

Помимо этого, горожане могут поучаствовать в мастер-классах по этно-тематике и полюбоваться шествием ансамбля барабанщиц. Отметим, что старт празднику дал префект Юго-Восточного административного округа Владимир Зотов.

Место проведения мероприятия: улица Привольная, дом 41, недалеко от станции метро "Жулебино".