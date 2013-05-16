XI Международный театральный фестиваль им. Чехова начнется 19 мая

17 мая в 12.00 сетевое издание М24.ru проведет прямую трансляцию пресс-конференции, посвященной открытию XI Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова.

В пресс-конференции принимают участие: Джеймс Тьере (внук великого Чарли Чаплина, выдающийся артист и мим, танцовщик и поэт. Его спектаклем "Рауль" открывается фестиваль), российские режиссеры, чьи спектакли включены в программу фестиваля, руководство министерства культуры России и департамента культуры Москвы, послы, советники по культуре посольств ряда стран.

Видеотрансляция пресс-конференции

Мировая серия

Программа московских театров

Региональная программа: "Спектакли XI МТФ им. А.П. Чехова и международные проекты Чеховского фестиваля в городах России и в Риге".

Напомним, что сам фестиваль пройдет в Москве с 19 мая по 14 июля. Его программа состоит из трех частей:

С полной программой можно ознакомится на сайте фестиваля, перейдя по ссылке