В Московской консерватории "Соберут друзей" и устроят настоящий праздник музыки

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В понедельник вечером в Концертном зале имени Мясковского пройдет юбилейный — X по счету — Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей", сообщает пресс-служба Московской консерватории. На этом празднике музыки будут исполнены лучшие сонаты XXI века.

В этот вечер слушателям представится уникальная возможность познакомиться с творчеством Александра Печи — крупнейшего музыкального деятеля Албании, классика современной албанской музыки, профессора Университета искусств Албании в Тиране. Пять фортепианных сонат и одну сонату для скрипки и фортепиано музыкант впервые исполнит не только в Москве, но и в мире.

Как отмечают в пресс-службе консерватории, Александр Печи является автором более пятисот опубликованных произведений. Его музыка исполняется во многих странах, в том числе в Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, США, Франции и Швеции. Композитор принимал участие в крупнейших музыкальных фестивалях и является обладателем более двадцати наград национальных и международных конкурсов. Александр Печи регулярно экспериментирует с новейшими композиторскими техниками, открывая их новые выразительные возможности.

Первое исполнение своих произведений автор доверил российским музыкантам. В концерте примут участие известные пианисты Наталия Деева, Михаил Дубов, лауреаты международных конкурсов Михаил Ковалев и Данил Севостьянов, а также скрипач Станислав Малышев.