Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали и праздники

08 августа 2016, 10:17

В Московской консерватории "Соберут друзей" и устроят настоящий праздник музыки

фестиваль фестивали и праздники

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В понедельник вечером в Концертном зале имени Мясковского пройдет юбилейный — X по счету — Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей", сообщает пресс-служба Московской консерватории. На этом празднике музыки будут исполнены лучшие сонаты XXI века.

В этот вечер слушателям представится уникальная возможность познакомиться с творчеством Александра Печи — крупнейшего музыкального деятеля Албании, классика современной албанской музыки, профессора Университета искусств Албании в Тиране. Пять фортепианных сонат и одну сонату для скрипки и фортепиано музыкант впервые исполнит не только в Москве, но и в мире.

Как отмечают в пресс-службе консерватории, Александр Печи является автором более пятисот опубликованных произведений. Его музыка исполняется во многих странах, в том числе в Австралии, Австрии, Аргентине, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, США, Франции и Швеции. Композитор принимал участие в крупнейших музыкальных фестивалях и является обладателем более двадцати наград национальных и международных конкурсов. Александр Печи регулярно экспериментирует с новейшими композиторскими техниками, открывая их новые выразительные возможности.

Первое исполнение своих произведений автор доверил российским музыкантам. В концерте примут участие известные пианисты Наталия Деева, Михаил Дубов, лауреаты международных конкурсов Михаил Ковалев и Данил Севостьянов, а также скрипач Станислав Малышев.

Время: 8 августа, 19:00

Место: МГК имени Чайковского, улица Большая Никитская, 13/6

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать