Дизайн-завод "Флакон" приглашает на фестиваль творчества

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

15 августа на территории дизайн-завода "Флакон" состоится фестиваль творчества.

Каждый, кто любит и умеет творить, создавать, импровизировать, найдет здесь занятие по душе. В этот день на "Флаконе" соберутся музыканты, рестораторы, художники, фотографы, дизайнеры.

Посетителей ждет ярмарка изделий ручной работы ArtFlection, где можно будет приобрести необычные изделия. Любители вкусно поесть отведут душу на всемирном фестивале еды, где им предоставят возможность попробовать авторские блюда от шеф-поваров.

Для меломанов организуют музыкальный дворик – там выступят как известные группы, так и молодые исполнители.

Дети, пришедшие на фестиваль с родителями, тоже не заскучают: на "Флаконе" будут работать игровые зоны и откроются творческие мастерские.