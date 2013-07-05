Форма поиска по сайту

Новости

05 июля 2013, 17:42

Культура

В Коломенском начинается летний фестиваль духовых оркестров

Фото: ИТАР-ТАСС

Фестиваль духовой музыки "Лето в Коломенском" стартует в субботу, 6 июля, у Дворца царя Алексея Михайловича. В 16.00 здесь начнет играть Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Дирижировать будеть заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин.

Начиная с этого дня, в рамках фестиваля каждую субботу будут проходить концерты. Они будут начинаться в 14:00.

13 июля выступит Концертный образцовый духовой оркестр РЖД с художественным руководителем и главным дирижером Александром Данильченко. Барабанное шоу "СТИЛ СТАЙЛ" в исполнении Духового оркестра "Модерн" (художественный руководитель - Иван Габов) покажут 20 июля.

27 июля представит свою программу Военный образцовый оркестр почетного караула Московского гарнизона. Государственный духовой оркестр России с худруком профессором Владимиром Чугреевым будет играть 3 августа.

10 августа солирует Военный духовой оркестр 154-го отдельного комендантского полка Московского гарнизона. Дирижером выступит старший лейтенант Марат Гаянов.

17 августа фестиваль завершит Центральный пограничный ансамбль ФСБ России во главе с подполковником Алексей Стренадько.

Вход свободный.

История вопроса

Традиции концертов духовой музыки были заложены еще во времена императора Александра III. Они получили свое продолжение в советскую эпоху, когда в каждом городском парке, сквере, саду звучала музыка в исполнении духовых оркестров. Духовые оркестры создавали ощущение праздника, хорошее настроение, собирали огромное количество слушателей.

Бесплатная Москва
фестиваль Коломенское фестивали и праздники

