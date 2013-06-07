В парке Горького будут угощать фермерской едой и фирменным мороженым

В ближайшие выходные в парке Горького пройдет витаминный пикник. На нем можно будет попробовать различную фермерскую еду – творог, сметану, различные смузи, фрукты и ягоды.
Об этом рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор парка Ольга Захарова.
Там будет представлено все, что связано со здоровым питанием, будут люди, которые помогут посетителям подобрать нужные продукты и рассказать много полезной информации.
Кроме того, в парке Горького можно будет попробовать фирменное мороженое парка различных сортов.