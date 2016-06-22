Форма поиска по сайту

22 июня 2016, 17:37

Москвич получил условный срок за попытку пронести нож на матч Россия-Уэльс

Фото: Federico Gambarini/AP/ТАСС

Болельщик сборной России получил условный срок за попытку пронести нож на поединок национальной команды с Уэльсом. Ему дали 15 суток условно, сообщает La Depeche.

29-летний Александр из Москвы, фамилия которого не сообщается, был задержан в ходе досмотра у входа на арену в Тулузе. По словам самого болельщика, он забыл выложить нож, купленный для резки фруктов.

Впрочем, суд не поверил москвичу и приговорил его к условному наказанию.

Поединок между Россией и Уэльсом состоялся в понедельник вечером. Национальная команда России потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:3 и покидает Евро-2016.

Стоит отметить, что россияне набрали лишь одно очко в трех матчах. По этому показателю сборная является одной из худших команд на турнире, опережая только Украину, не набравшую ни одного очка.

