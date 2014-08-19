Футбольному фанату грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского

Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольному фанату, который избил полицейского, пытавшегося разнять драку между болельщиками футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Драка между фанатами произошла в минувшее воскресенье в районе дома 72 Б пр Ленинградскому шоссе. На место сразу же отправились полицейские, которые доставили в ОМВД 13 человек. При этом один из болельщиков избил старшего лейтенанта полиции.

В пресс-службе отметили, что в отношении фаната возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Дело находится в производстве Следственного комитета.