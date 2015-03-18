Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 17:05

"Торпедо" наказали двумя матчами без зрителей за фанатские беспорядки

Фото: ТАСС

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Торпедо" проведением двух матчей без зрителей. "Автозаводцы" были наказаны за поведение собственных фанатов во время матча с санкт-петербургским "Зенитом", сообщает пресс-служба РФС.

Болельщики на протяжении всей встречи оскорбляли форварда гостей Халка, а также скандировали нецензурные лозунги. За это клубу придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Впрочем, на 100 тысяч рублей оштрафован и "Зенит" - за использование фанатами петард и файеров.

На ближайший домашний матч "Торпедо" дисквалификация не распространяется. Таким образом, поединок 20-го тура "Торпедо" - "Спартак" пройдет со зрителями.

Без зрителей "Торпедо" останется в матчах с "Тереком" и ЦСКА.

Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
