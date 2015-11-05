Двое фанатов "Локомотива" пострадали в драке в Стамбуле

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двое фанатов "Локомотива" получили ножевые ранения в драке в Стамбуле. Болельщики "красно-зеленых" устроили разборки с фанатами "Бешикташа", сообщает "Чемпионат".

Инцидент произошел на площади Таксим в Стамбуле. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Турецкая полиция открыла расследование. Стоит отметить, что фанаты "Локомотива" прибыли в Стамбул, поскольку там сегодня московский клуб сыграет с "Бешикташем".

В настоящий момент "железнодорожники" занимают первое место в группе.

Победа над "Бешикташем" гарантирует москвичам выход в стадию плей-офф турнира. В случае поражения "красно-зеленым" предстоит борьба со "Спортингом" за путевку.