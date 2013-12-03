Бросавшего на лед монеты болельщика "Спартака" лишили абонемента

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Служба безопасности "Спартака" установила личность болельщика, бросавшего монеты на лед в домашнем поединке "красно-белых" против "Салавата Юлаева". Хоккейного хулигана лишили сезонного абонемента на посещение домашних игр клуба.

Кроме того, в отношении болельщика был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба "Спартака".

Таким образом, фанат "Спартака", уличенный в бросании на лед посторонних предметов, не сможет посещать домашние матчи клуба до конца сезона.

Штраф в 300 тысяч рублей, наложенный на "красно-белых" за неподобающее поведение болельщиков, может быть отменен в связи с тем, что служба безопасности клуба нашла виновника происшествия, заявил ИТАР-ТАСС директор "Спартака" по связям с общественностью Александр Малышев.

Матч "Спартак" - "Салават Юлаев" состоялся в Сокольниках 28 ноября. Победу со счетом 3:2 одержали гости.