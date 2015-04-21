Курс доллара и евро на среду вырос на 2,5 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли более чем на два рубля. сообщается на сайте регулятора.

Доллар стоит 53,97 рубля, это 45,21 копейки выше предыдущего показателя. Евро вырос на 2 рубля 5,02 копейки и стоит 57,59 рубля.

Ранее на Московской бирже курс доллара превысил 54 рубля, составив 54,07 рубля. Евро также в начале торгов превысил 58 рублей, однако сейчас опустился до 57 рублей 73 копеек. Между тем доллар и евро достигли этих круглых отметок впервые с 8 апреля.

Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно и за счет стабилизации цен на нефть.

При этом в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).