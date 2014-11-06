Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2014, 16:19

Экономика

Официальный курс евро превысил 56 рублей

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Центробанк повысил официальные курсы валют расчетами на 7 ноября. Доллар вырос до 45,18 рубля, евро - до 56,54 рубля, сообщает пресс-служба Банка России.

В четверг курс евро составлял 55,62 рубля, курс доллара - 44,39.

Отметим, что банк России рассчитывает на стабилизацию курса рубля до конца года. Об этом в среду заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Ссылки по теме


"Курс <рубля> менялся по разным причинам, были фундаментальные причины, например, снижение цен на нефть. Нефть в июне была 115 долларов за баррель, сейчас достаточно серьезная коррекция. Мы видим, особенно в последние дни, некоторый спекулятивный спрос", - отметила Юдаева.

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку на 1,5 процента - до 9,5 процента годовых. По словам экономического обозревателя телеканала "Москва 24" Константина Цыганкова, для простых граждан это означает повышение ставок по кредитам - они вырастут на аналогичную величину. Есть тут и положительный момент - подорожают ставки по депозитам.

Сайты по теме


евро доллары курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика