31 января 2014, 21:51

Происшествия

В московском торговом центре бомба не обнаружена

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция не нашла взрывных устройств в торговом комплексе в центре Москвы, сообщил M24.ru представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"После проведенной проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Поступившая информация не подтвердилась", - отметил он.

Напомним, что после сообщения о якобы заложенной бомбе в одном из торговых центов сотрудники полиции проводили проверку.

Информация о бомбе в одном из торговых комплексов в центре Москвы поступила на пульт дежурного в 18.14.

эвакуация торговые центры проверки чп

