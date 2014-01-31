Торговый центр в Москве проверяют из-за звонка о заложенной бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС
После сообщения о якобы заложенной бомбе в одном из торговых центов сотрудники полиции проводят проверку, сообщили M24.ru в столичном главке МВД.
"По предварительной информации, сегодня в 18.14 поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в одном из торговых комплексов в центре Москвы", - сказал сотрудник ведомства.
Полицейские проводят стандартный комплекс мероприятий для проверки данного сообщения, добавил он.
Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что эвакуация людей проходит в торговом центре "Охотный ряд".
По словам источника агентства, из торгового центра "Охотный ряд" выводят людей.
