Торговый центр в Москве проверяют из-за звонка о заложенной бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

После сообщения о якобы заложенной бомбе в одном из торговых центов сотрудники полиции проводят проверку, сообщили M24.ru в столичном главке МВД.

"По предварительной информации, сегодня в 18.14 поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в одном из торговых комплексов в центре Москвы", - сказал сотрудник ведомства.

Полицейские проводят стандартный комплекс мероприятий для проверки данного сообщения, добавил он.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что эвакуация людей проходит в торговом центре "Охотный ряд".

По словам источника агентства, из торгового центра "Охотный ряд" выводят людей.