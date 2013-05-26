Угроза взрыва в подмосковном дилерском центре не подтвердилась

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном дилерском центре "Мерседес", расположенном в Ленинском районе Московской области, подозрительных предметов и взрывных веществ не обнаружено, передает телеканал "Москва 24".

Сообщение об угрозе взрыва в автомобильном салоне на пересечении Каширского шоссе и 24 км МКАД поступило около 16:30. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и сотрудники МЧС.

Обследовав территорию, в салоне никаких подозрительных предметов обнаружено не было, салон продолжает работать в прежнем режиме. По факту телефонного звонка неизвестного проводится проверка.

Напомним, в Ленинском районе Московской области из-за угрозы взрыва эвакуировали всех сотрудников и посетителей дилерского центра "Мерседес". На месте происшествия работали кинологи.