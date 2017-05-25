Лондонский вокзал "Виктория" эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Пассажиров эвакуировали из лондонского железнодорожного вокзала "Виктория" из-за того, что в здании сработала пожарная сигнализация, сообщает издание Daily Mail.

Движение поездов прервалось и позже было восстановлено.

Еще одна эвакуация на вокзале прошла во вторник, 23 мая. Людей вывели на улицу из-за подозрительного свертка.

Полиция Великобритании переведена на усиленный режим работы после теракта в Манчестере , произошедшего 22 мая. На стадионе, где проходил концерт певицы Арианы Гранде взорвалась бомба.

Погибли 22 человека, еще 64 человек остаются в больницах, из них 20 в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная в России. Предполагается, что исполнителем стал 23-летний Салман Абеди.