В детском саду в ЗАО из-за задымления эвакуировали детей

Читательница M24.ru Анастасия сообщила, что из детского сада №506 на западе Москвы из-за задымления эвакуировали детей.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС, там произошло короткое замыкание без возгорания, погасить источник дыма удалось с помощью огнетушителя.

