Фото: M24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы на Новом Арбате загорелся экскурсионный автобус. Небольшое возгорание произошло в тормозной системе заднего левого колеса автобуса, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

По словам сотрудника пресс-службы, огонь был потушен до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших в результате инцидента нет.

Движение на Новом Арбате не перекрывалось.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, из автобуса эвакуировали 31 человек. По данным собеседника агентства, площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.