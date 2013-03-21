МПГУ эвакуировали из-за короткого замыкания

Фото: Москва 24

Московский педагогический госуниверситет эвакуировали из-за короткого замыкания. Сообщение о ЧП поступило спасателям около 10.40. Как пояснили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, произошло короткое замыкание в электропроводке без последующего возгорания.

Еще до прибытия пожарных было принято решение эвакуировать студентов и преподавателей вуза. Учебный процесс был прерван, из здания университета вывели 340 человек.

В настоящее время эксперты обследовали помещения. Занятия возобновились. В результате происшествия никто не пострадал.