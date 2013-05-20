Фото: ИТАР-ТАСС

Около 100 человек были эвакуированы из дома, где произошел взрыв. Предположительно, в одной из квартир сдетонировал бытовой газ.

20 мая в 2.35 от граждан поступило сообщение, что по улице Нагорная, дом 7, корпус 5 прогремел взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что в квартире 44 на 7 этаже произошел взрыв предположительно бытового газа.

В результате инцидента погиб мужчина 1984 года рождения. По словам собеседника, его взрывной волной выбросило из окна квартиры. С целью обеспечения безопасности граждан было принято решение о срочной эвакуации - около 100 человек. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным источника в столичных службах, площадь разрушения в результате взрыва составила 60 квадратных метров. Более того, обрушилась межквартирная стена и балкон в квартире 43 и образовалась трещина в стене квартиры 45. По данному факту будет проведена экспертиза, в том числе, на пригодность проживания в этих квартирах.