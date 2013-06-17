На юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали дом

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из домов на юго-востоке столицы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла подозрительная коробка, брошенная задержанным за грабеж.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте около дома 26. Сотрудники полиции проводили задержание подозреваемого в совершении грабежа. В процессе задержания он выбросил подозрительную коробку.

"На место происшествия немедленно были вызваны кинологи, а сотрудники правоохранительных органов начали проводить эвакуацию жильцов дома, - сообщил корреспонденту M24.ru сотрудник пресс-службы главка столичной полиции, - Никаких взрывчатых веществ в коробке не оказалось".

В настоящий момент угроза взрыва снята, жильцы вернулись в свои квартиры.