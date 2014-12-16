В РГУ нефти и газа ищут бомбу, эвакуированы около 10 тысяч человек

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Правоохранительные органы ищут взрывное устройство в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Из комплекса зданий вуза эвакуировали около 10 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, утром во вторник в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что в здании по адресу: Ленинский проспект, дом 65 якобы заложена бомба. Звонивший не уточнил, о каком именно корпусе идет речь, поэтому было принято решение об эвакуации студентов из всех восьми корпусов вуза.

В пресс-службе столичной полиции информацию прокомментировать не смогли.

Отметим, что это не первый случай, когда столичные вузы эвакуируют из-за сообщений о якобы заложенных бомбах. 20 февраля по этой причине спасатели эвакуировали студентов и работников Государственного университета управления. Никакой взрывчатки саперы в здании не обнаружили.

12 декабря прошлого года в полицию поступило сообщение о минировании того же университета. Оно также оказалось ложным. Перед обследованием из здания вывели около четырех тысяч студентов.