Торговый центр "Ясенево" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: tdyasenevo.ru

Вечером 13 апреля неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва в торговом центре "Ясенево" по адресу Литовский бульвар, дом 22.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе МВД, сообщение о заложенной в здании бомбе поступило на пульт дежурного около 19:00. Из торгового центра были эвакуированы посетители и сотрудники. Всего 300 человек.

"Наши сотрудники проверили здание и не обнаружили никаких подозрительных предметов", – отметили в полиции.

В последнее время участились сообщения о "минировании" торговых центов. Так ТЦ "Румянцево" прекращал работу из-за угрозы взрыва три дня подряд: 6, 7 и 8 апреля. За эти дни в общей сложности было эвакуировано около 70 тысяч человек. Во всех случаях вызовы оказались ложными. По подозрению в "телефонном терроризме" задержан сотрудник торгового центра.

Похожие звонки в марте не давали покоя посетителям торгового центра "Щука" – неизвестный "минировал" магазин четыре раза. Позже был задержан контролер ТЦ, который предположительно и сообщал о бомбе. Ему грозит до трех лет лишения свободы.