10 октября 2016, 16:24

Происшествия

Школа на северо-востоке Москвы эвакуирована из-за угрозы взрыва – СМИ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Анонимный звонок поступил в полицию об угрозе взрыва в школе на северо-востоке Москвы, передает "Интерфакс", со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о школе №1137 на Лосевской улице, уточнил собеседник агентства. На место прибыли представители экстренных служб и кинологи с собаками.

Сетевому изданию m24.ru источник в школе опроверг информацию об эвакуации. В полиции корреспонденту m24.ru также заявили, что не располагают сведениями об эвакуации в школе.

Собеседник "Интерфакса" рассказал еще об одном анонимном звонке правоохранителям. На этот раз о взрывном устройстве, заложенном в школе №1094 на Палехской улице. Информация по обоим сообщениям проверяется, добавил он.

Дальнейшая информация уточняется.

Школы №1137 и №1094 предоставляют начальное образование в составе школы №760 имени А.П. Маресьева.


