Около 700 человек эвакуировали из школы в СВАО из-за задымления

Около 700 человек были эвакуированы из школы на северо-востоке столицы из-за задымления. В помещении столовой произошло короткое замыкание.

Инцидент произошел в школе №1955, расположенной по адресу: Тайнинская улица, дом 15, корпус 3. Во время приготовления обеда в школьной столовой произошло короткое замыкание в электронагревательном приборе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Возникло сильное задымление. В результате было принято решение об эвакуации персонала школы и учеников.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что задымление не сопровождалось возгоранием. Сразу после проветривания помещений все вернулись в школу и продолжили занятия.