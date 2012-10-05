Принудительная эвакуация автомобилей

Эвакуация автомобилей в случаях, предусмотренных Правилами дорожного движения, осуществляется государственной "Городской службой перемещения транспортных средств".
Чтобы узнать местонахождение автомобиля, нужно позвонить по номеру: 8(495)531-25-55.
В случае претензий – 8(495)518-33-83.
Сам офис находится по адресу: Москва, Проектируемый проезд 5113, владение 14.
Адреса штрафстоянок:
Северный округ:
- ул. Пяловская, д. 19
- 78-й км внутреннего кольца МКАД
- ул. Вагоноремонтная, д.14
- Хорошевское шоссе, д.38
Северо-Восточный округ:
- Новомосковская ул., дом 1
- 1-я Останкинская, д.10
- Алтуфьевское шоссе, д. 31 "г"
- Дмитровское шоссе, д. 124
Северо-Западный округ:
- Пятницкое шоссе, д. 56
- 74-й км внутреннего кольца МКАД
Западный округ:
- ул. Рябиновая, д. 45 "а"
- Аминьевское шоссе, д. 15
- Ул.Рябиновая - напр. Вл. 71
Юго-Западный округ:
- ул. Новочеремушкинская, д. 30
- проезд Одоевского, д.3
- ул. Новаторов 12/14
Южный округ:
- ул. Подольских курсантов д. 7
- Варшавское шоссе, д. 114
- Варшавское шоссе, д.141 "в"
Юго-Восточный округ:
- ул. Новохохловская, д. 16
- Проектируемый проезд, N 3610
- ул. Грайвороновская д. 40 "а"
- Ул.Южнопортовая, вл.37 "а"
Восточный округ:
- ул. 3-я Богатырская, вл. 1
- ул. Каскадная, д. 2
- ул.Каскадная, вл.28
Центральный округ:
- ул. Стройковская, д. 6
- Брошевский проезд, д. 1
- ул. Калитниковская, д.26
Зеленоград:
- ул. Малинская 48 "а"
Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, надо:
1. Узнать, на какой именно стоянке находится машина.
2. В ближайшем к стоянке отделении ГИБДД получить постановление-квитанцию и разрешение забрать автомобиль. При себе необходимо иметь водительские права и техпаспорт.
3. Отдать оплаченную квитанцию и разрешение сотрудникам стоянки и забрать машину.