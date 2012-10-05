Принудительная эвакуация автомобилей

Эвакуация автомобилей в случаях, предусмотренных Правилами дорожного движения, осуществляется государственной "Городской службой перемещения транспортных средств".

Чтобы узнать местонахождение автомобиля, нужно позвонить по номеру: 8(495)531-25-55.

В случае претензий – 8(495)518-33-83.

Сам офис находится по адресу: Москва, Проектируемый проезд 5113, владение 14.

Адреса штрафстоянок:

Северный округ:

- ул. Пяловская, д. 19

- 78-й км внутреннего кольца МКАД

- ул. Вагоноремонтная, д.14

- Хорошевское шоссе, д.38

Северо-Восточный округ:

- Новомосковская ул., дом 1

- 1-я Останкинская, д.10

- Алтуфьевское шоссе, д. 31 "г"

- Дмитровское шоссе, д. 124

Северо-Западный округ:

- Пятницкое шоссе, д. 56

- 74-й км внутреннего кольца МКАД

Западный округ:

- ул. Рябиновая, д. 45 "а"

- Аминьевское шоссе, д. 15

- Ул.Рябиновая - напр. Вл. 71

Юго-Западный округ:

- ул. Новочеремушкинская, д. 30

- проезд Одоевского, д.3

- ул. Новаторов 12/14

Южный округ:

- ул. Подольских курсантов д. 7

- Варшавское шоссе, д. 114

- Варшавское шоссе, д.141 "в"

Юго-Восточный округ:

- ул. Новохохловская, д. 16

- Проектируемый проезд, N 3610

- ул. Грайвороновская д. 40 "а"

- Ул.Южнопортовая, вл.37 "а"

Восточный округ:

- ул. 3-я Богатырская, вл. 1

- ул. Каскадная, д. 2

- ул.Каскадная, вл.28

Центральный округ:

- ул. Стройковская, д. 6

- Брошевский проезд, д. 1

- ул. Калитниковская, д.26

Зеленоград:

- ул. Малинская 48 "а"

Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, надо:

1. Узнать, на какой именно стоянке находится машина.

2. В ближайшем к стоянке отделении ГИБДД получить постановление-квитанцию и разрешение забрать автомобиль. При себе необходимо иметь водительские права и техпаспорт.

3. Отдать оплаченную квитанцию и разрешение сотрудникам стоянки и забрать машину.